Liisi Koikson ja Joel Remmel andsid välja duoalbumi “Põimumised”

“Joeliga oleme neid lugusid juba mõne aasta esitanud ja need on mitme kontserdiga jõudnud sellesse valmidusastmesse, et praegu tundus õige aeg mõni neist salvestada. Tahtsime jäädvustada kergelt live-tunnetust ja mulle tundub, et see õnnestus. Ilus läbilõige meie lemmikutest eesti lugudest,” tutvustas Liisi Koikson albumit.