Fomo, Emma ja hoolimine ärgitaksid kontoritöötaja laua tagant tõusma

Üks järjekordne veebinar, kus ettevõtete esindajad jagavad lustakaid pilte ja parimaid praktikaid. Kuigi teema on õilis – kuidas kontorirahvas liikuma saada –, kipub asi üksluiseks. "Ma näitan teile, mis juhtub, kui me mitte midagi ei tee," katkestab üks reibas hääl unisuse. Sõnavõtja on ettevõttes Meliva töötav füsioterapeut Siret Täks, kes töötervishoiuga tegelnud paar aastat. Et Täksi tekst oli mõjus ja näidatud pildid kontoritöötajate tulevikust šokeerivad, palusin talt esinemise järel intervjuud.