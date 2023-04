Raavo Raadik ⟩ Ebatavaline arupärimine volikogus

Küll võib ebatavaliseks pidada Pärnu nüüdseks juba kogenud kommunaalpoliitiku Helle Kullerkupu (EKRE) arupärimist abilinnapeale viimasel volikogu istungil. Ei, selles, et EKRE fraktsioon arupärimisi esitab ja et abilinnapea Irina Talviste on nende eriline lemmik, pole enam midagi ebatavalist. Küll võib tavatuks pidada arupärimises kolmandate isikute andmete esiletoomist ilma nende loata. Midagi sellist pole Pärnus varem ette tulnud ja juhtunu peaks asjaosalistel häirekella peas helisema panema.