Kas teie teate, kuidas valmistada süüteroose? Või mis need üldse on? Läinud nädalal Pärnumaa parima miniettevõtja konkursil selgus, et kõik pärnakad seda ei tea. Sellisest tõdemusest pajatas konkursil esikoha napsanud firma Süüteroosid noor tootmisjuht Rico Sepp.