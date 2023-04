Varguskatsed toidupoodidest sagenevad

Turvafirma Viking Security mehitatud valve valdkonna juhi Juhan Aia sõnul on tänavu kevadel pilt väikelinnade ja külade poodides halvas mõttes teistsugune kui aasta tagasi. “Varguskatsete hulk on kasvanud vähemalt kaks, aga mõnel pool lausa kaheksa korda,” nentis ta. “Juba sügisel oli vägivaldseid varguskatseid mitu korda rohkem kui eelmistel aastatel.”

Varaste käitumine on turvafirma esindaja jutu järgi muutunud ülbemaks ja agressiivsemaks. Juhtub, et vargad tulevad poodi mitmekesi ja kui saak käes, proovivad poetöötajatest lihtsalt hooga mööda joosta. “Pärnus torkab varaste puhul sel kevadel silma varasemast suurem vägivaldsus. Turvatöötajad on olnud sunnitud kasutama jõudu ning erivahendeid, nagu gaas ja käerauad,” rääkis Aia.