Hiljutistel kelmustel on ühine tehingukoht: inimesed on saanud petta, kui on püüdnud Facebooki Marketplace’ist midagi osta. Nad klikivad kaupleja saadetud lingile, sisestavad sinna oma andmed ja seejärel kaob nende pangakontolt raha. Veebipolitseinik Karmen Raua sõnutsi kasutatakse interneti ostu-müügikeskkondades mitmesuguseid skeeme. Paraku on need päris laialt levinud. Raud oskab siiski õpetada, kuidas eristada pätte ausatest kauplejatest.