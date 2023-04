Jüri Nael lavastab oma esimest ooperit: Tänapäeva kontekstis oleme kõik tuhkatriinud

Pehk tõdes, et meie suurim toetaja on tegelikult Leedu maksumaksja, sest juba mitu aastat on festivali uhket ooperiproduktsiooni aidanud oma jõududega lavale tuua Kaunase riiklik muusikateater. “Endla teater on olnud meile hiilgav partner ja kahel jalal on hea, aga kolme jala peal on veel kindlam,” põhjendas festivali eestvedaja.