Taastusraviarst: Peame enda järele nuhkima!

Kui räägime vanemaealistest inimestest, on oluline teada, et umbes 45. eluaastast algavad organismis protsessid, mis toovad kaasa ainevahetuse aeglustumise, lihaskude hakkab kahanema, toimub järjepidev luude ja lihaste regressioon. Langema hakkab meie füüsiline võimekuski. Kuid arvata, et vana inimene peabki olema väsinud, on vale! “Need seisukohad üldse ei päde,” rõhutab doktor Sooba. “Nii ei pea olema! Mida vähem liigute, seda väsinum oletegi ja uni ka ei tule.”



Eve Sooba. Foto: Jaana Toomik

Iga liigutus loeb ja kunagi pole liiga hilja alustada. “Tänapäeval rõhutatakse, et me ei pea mitte ainult liikuma, vaid enda liikumatuse järele nuhkima: me peame tegema luuret iseenda paigaloleku ja passiivsuse suhtes. Me peame end rohkem jälgima,” õpetab Sooba.

Mida see täpselt tähendab? Lihtsalt öeldes: mitte ainult trenn pole liikumine, ka koristamine, seismine, aknapesu, suurpuhastus – kõik need on aktiivsed tegevused.

Kui me istume päevas kuus kuni kaheksa tundi, kasvavad terviseriskidki. Seetõttu peaksime piirama passiivset televiisori passimist. “Vastukaaluna istumisele, mis suurendab terviseriske, peame rohkem liikuma. Nii lihtne ongi! Kui me teame, mille vastu võitleme, siis saame seda ju teha.”

Üleilmne mure