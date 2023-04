Galerii ⟩ Hakkaja naine kasvatab perele aiasaadused ja mulla rullipeenras

Nädala eest heinarullipeenrasse külvatud salat, küüslauk ja lehtpeet on oma rohelised ninad juba läbi mulla taeva poole sirutanud. “Me katsetame ja otsime pidevalt, mis meie tingimustes parim lahendus oleks. Loeme ja kuulame ja siis kombineerime, leiutame, jälgime ja kohandame,” selgitab Anna ja tõdeb, et seni pole leidnud viisi, kuidas heinapallidel porgandeid kasvatada.

Viis aastat tagasi Navesti jõe kaldal kahe permapeenraga alustatud taimekasvatus käibki Anna juhatusel. Teadmiste pagas on aastatega täienenud, unistused kasvanud ja nüüdseks on peamine põllumaa kodumaja juurest laienenud varem võsastunud maalapile, kus peenrad pole joonlauaga sirgeks aetud. Pea pool neist asub hoopis rinnakõrgusel heinapallides. Anna sõnutsi on sedaviisi kasvatamisel palju plusse, näiteks pääseb peenardele igast küljest ligi, saaki saab hilissügiseni välja ja selle noppimiseks ei pea kummardama. Tigudelgi on kõrgustesse turnida ebamugav.