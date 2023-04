Taskuhääling ⟩ Augustiunetuse korraldajad otsivad ideid

Linn ei pea tõesti kõike kinni maksma. Kuid kas pole nii, et omavalitsus peaks looma tingimused tahta midagi korraldada? Ja mitte ainult paaril–kolmel päeval aastas, vaid aasta läbi.

Kammer: Olen samuti seda meelt, et linn ei pea kõiki algatusi kinni maksma. Asi on suhtumises. Kui kultuuristrateegias on öeldud, et me toetame julgeid ideid ja tegutsemist, siis millega? Millega me tegelikult toetame seda?

Oleme aastate jooksul kogenud väga erinevat suhtumist. Oleme teadlikult püüdnud rääkida, et me ei tööta kasumi nimel. Me ei ole järjekordne kultuurikorraldajate punt, kes tahab suurepärases kuurortlinnas kiiresti palju raha teenida. Et paneme paariks päevaks laada püsti, müüme hästi palju alkoholi, kutsume DJ, siis paneme raha taskusse ja adjöö!

Vastupidi, me tahame suunata seda keskkonda, mis siin on. Et inimesed tunneksid, et nad on siin vabad. Selline boheemlaslik, kuid natuke väikekodanlik, mõnus õhkkond. See oli see, mis Augustiunetusele rahvast juurde tooma hakkas. Just suhtumine, et see ei ole mingi meie eraäri.

Ka ametnike suhtumine peab olema selline, et kui siin on olemas tegijad, kes tahavad midagi teha või teistmoodi katsetada, julgetaks riskida. Ei tasu neid üksi jätta või öelda, et “ma ei tea, mulle see esineja ei meeldi ja ma ei viitsi teiega jagelda”.