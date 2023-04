Galerii ⟩ Endlas kuulutati välja publiku lemmikud

Publiku lemmiklavastuse tiitli võitis “Norman Vallutaja”, mida on mängitud 28 korral ja mida on näinud juba üle 15 000 inimese. Leesment tõdes, et see on nii lühikese ajaga haruldaselt suur arv, kui mõelda, et Ingomar Vihmari lavastatud Alan Ayckbourni lugu esietendus Pärnu teatris mullu 20. oktoobril. Tõepoolest, eilegi oli rõdul vaid paar üksikut vaba istekohta.