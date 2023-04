Kolmel rahutagamise missioonil osalenud Agor Tettermann peab kunagise jalgpallurina jälgima Iraagis haavata saamise järel mängu tribüünilt, huviline on ka tema tütar Marta.

Graafiline disainer Heino Prunsvelt kujundas sinililleõie, mida veteranikuul kanname rinnas ja mille eest annetatud paari euroga toetame rahvusvahelistel sõjalistel ja rahutagamise operatsioonidel osalenud kaasmaalasi. Missioonikogemusega kaitseväe ja Kaitseliidu veterane on meie hulgas ligemale 3000, kellest kolme pärnumaalasega saame lähemalt tuttavaks. Need on Kaitseliidu veeblid reservis Agor Tettermann ja Marko Miiter ning kapten Ergo Vaske.