Galerii ⟩ Ööpäeva kestnud võistlusmatka võitjad: Esimese asjana tahaks McDonald’sisse minna

“Kui olime kaua ekselnud, kasutasime mobiiltelefoni ja saime selle eest sada miinuspunkti,” rääkis võistkonna liige Marielle Kõrgekivi. “Muidugi võttis see tuju ära, aga pärast väikest mossitamist mõtlesime, et tühja need punktid. Tähtsam on osavõtt ja lõpetamine.”