Vambola Paavo ⟩ Tühi rahakott toob tüli majja

Selles, et eelarve on miinuses, pole midagi imelikku. Eesti on endiselt madalaima riigivõlaga riik. Armastame ennast alati teistega võrrelda. Kes on käinud Helsingis asuvas Soome panga muuseumis, see teab, kuidas saalis tablool tiksuvad arvud ja need kerivad kogu aeg võlga juurde.