Anne Martin ⟩ Kuidas tuua meretuulepargis toodetud elekter tarbijani?

Liivi lahte on kavas rajada mitu tuuleparki.

Kindlasti võib küsida, ega me ajast ette rutta. Veel pole ju selge seegi, kas Liivi lahe meretuuleparki saab rajada ja mis tingimustel: alles hinnatakse selle keskkonnamõju. See aga ei tähenda, et poleks põhjust mõelda, kuidas tuulepargist elekter tarbijani tuua.