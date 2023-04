Mõrva eest 16 aastaks vangi mõistetu jääb esiti vabadusse, sest kohus ei usu, et ta rohkem kurja teeb

Miks õigusemõistja nii arvab, jääb toimetusele selgusetuks. Küll võib Viru maakohtu esindaja kantseliitlikest selgitustest välja lugeda, et prokurör pidanuks paremini põhjendama, miks tuleb mõrvar otse kohtusaalist kinnimajja viia.

Kuna kõik asjaosalised on kohtuotsuse edasi kaevanud, pole teada, millal see jõustub ja kas senine lahend jääb üldse kehtima. Niisiis ei tea üldsus sedagi, millal ja kas üldse Pullat oma sugulase, 49aastase Maie vägivaldse surma eest vastutusele võetakse.

Kui erakordne on aga see, et kohtus mõrvas süüdi mõistetud inimene ei pea kohe vangi minema?

Justiitsministeerium avaldas, et näiteks mullu 1. jaanuarist tänavu 31. märtsini Eesti kohtutes lahendatud mõrvajuhtumite puhul on kõik süüdistatavad peale ühe viibinud kohtuotsuse tegemise ajal vahi all või kandnud juba vanglas karistust.

“Seega võib öelda, et selline olukord, kus mõrva eest süüdistatav ei viibi enne kohtuotsuse jõustumist vahi all, on pigem harv,” nentis justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Andri Küüts.