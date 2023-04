Sillaehitaja teenis tunnustuse

Transpordiamet märkis, et Tori silla ehitusel oli vaja kiiresti otsustada ja leida lahendus ka keerulistele probleemidele ning TREF Nord tuli sellega hästi toime ja tööde kvaliteet on hea. “Kindlasti tuli kasuks kogemus keerulise Sindi raudteesilla remondiga mõni aasta tagasi,” sedastas transpordiameti kommunikatsiooni- ja turundusosakonna kõneisik Erki Varma pressiteate vahendusel.

TREF Nord ei jõudnud Tori silda mullu lõpuni ehitada ja tööd jätkuvad mais. Nimekirjas on treppide ja koonuste ehitus, paigaldada tuleb hüdroisolatsioongi. Suurema tööna on plaanis kõnniteedele ja sõiduosale katte panek.

Eelmine, 1956. aastal valminud 136 meetri pikkune Tori sild lammutati. Uus Tori sild on 140,6 meetrit pikk ja laiust on rajatisel 15,1 meetrit. Silla sõidutee on üheksa meetrit lai ja kõnniteedel on laiust mõlemal pool 2,5 meetrit.