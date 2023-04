Oleme nüüdseks ilmselt kõik pärast uue võimuliidu paarikuulist järjepidevat selgitamist jõudnud arusaamisele, et Eesti riik ja siinsed inimesed peavad lähiaastatel püksirihma pingutama. Ikka selleks, et riigi rahaasjad taas järje peale saada. Kinni maksma selle suure peo, mis eelnevatel aastatel riigi rahakotti on tühjendanud.