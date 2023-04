Uude kohta kolinud lemmikkohvikut uudistama tulnud pärnakad Maarja ja Kaja tundsid end uues asukohas silmnähtavalt hästi. Naised on varasemast MUM Cafe püsikunded ja kinnitasid kui ühest suust, et kohvikusse astusid nad varem sisse nii hommiku- kui lõunasöögiks, sageli ka nädalavahetustel. "Praegune on täiesti suurepärane koht, Pärnus oligi katusekohvik puudu. Kogu vaade on siit nii äge," kiitis Maarja ja loodab, et nüüd jagub MUM-is ka tantsuruumi.