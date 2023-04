Endine sintlane Theresa Kaljurand avaldas lehetoimetuses käies nördimust seoses Sindi dendropargis toimuvaga, kus olevat asjad väga halvasti. Endist kodulinna väisanud naine oli pargis nähtust šokeeritud. “Pargis on murtud põõsaoksi, taara vedeleb põõsastes, lõhutud on puid ja sipelgapesa,” tõi naine esile. “Seal on massiline liikumine. Need sipelgad on ohus!”