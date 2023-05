Muuseumiloeng arutleb naiste õnne üle Eesti ühiskonnas

Need on olnud naisliikumiste kesksed nõudmised. Kuidas on need soovid olnud seotud laiemalt heaoluga ühiskonnas? Miks ei puuduta naise õnn ainult naisi, vaid kogu ühiskonda? Loengus arutleb Karro ajalooliste näidete varal selle üle, kuidas sooline võrdõiguslikkus puudutab igaüht meist, olenemata soost.