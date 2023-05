Markus Kaasik ⟩ Turisti Pärnu on olemas, pärnaka Pärnu puudub

Pärnu saatus pole midagi ainulaadset: rikkis kinnisvaraturg, kallid ja nigela kvaliteediga teenused, piirkonna väljasuremine kohaliku jaoks on tuttavad kõigile, kelle kodu jääb mõne turistilõksu piirkonda. Eduka turistide teemapargi kõrval põlislinlaste elukeskkonna ja linnaruumi unarusse jäämine on tavaline. Kuid linn on turistide teemapargist või transpordikoridoride võrgustikust enamat, linn on linnainimese elukeskkond! Kutsuv, hubane ja turvaline elukeskkond ei pea olema üksnes keskklassi eeslinna privileeg.