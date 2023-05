Pärnu orelifestival alustab juba enne suve

“Kõik need pillid sulanduvad suurepäraselt ansamblisse oreliga ning lisavad universumi häälte spektrisse oma kordumatu tämbri,” avaldas organist.

Juba mitmendat aastat esitleb Pärnu orelifestival avakontserdil pealekasvavat eesti orelipõlvkonda, kelleks tänavu on Pärnu muusikakooli ja MUBA oreliõpilased.

“Orel pole suurte masside pill, pigem kõnetab ta üksikuid väljavalituid. Seda enam on hea meel, et viimasel ajal on aina juurde tulnud noori muusikuid, kes tunnevad oreli kutset ja tahavad seda õppida,” mõtiskles Maidre. Osaletakse festivalidel, võidetakse konkursse, minnakse kõrgkooli seda pilli edasi õppima.