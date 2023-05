Pressinõukogu ⟩ Pärnu Postimees rikkus head ajakirjandustava

Teet Roosaar kaebas pressinõukogule, et tema ei öelnud, et see ei ole linnavalitsuse probleem, nagu artiklis avaldati. Kaebaja lisas, et palus artiklit parandada faktiga, et linnavalitsusel ei ole antud juhul järelevalveõigust. Kaebaja märkis, et 23. märtsil loo veebiversiooni muudeti, kuid muudatusele ei viidatud. Kaebaja taotles ka paberlehes paranduste avaldamist, aga leht keeldus sellest. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis avaldati fakte valikuliselt.