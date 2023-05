Sarmite Tammekivi viis Pärnu zontad maailmakaardile

Sel laupäeval vaatab Zonta Pärnu klubi tagasi 30 tegevusaastale. Aeg on edasi läinud, liikmed vahetunud, põhimõtted jäänud.

See oli Eestis klubide kui mõttekaaslastest vabaühenduste loomise aeg ja kuna Pärnu sõpruslinn Soomes oli Vaasa, pidas sealne Zonta klubi loomulikuks jätkuks asutada 1993. aastal taoline klubi ka Pärnus ning ristiemad olidki Vaasast. Teadsime, et tegu on heategevusega ja tollal oli heategevus Eesti ühiskonnas midagi uut.