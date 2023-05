PJK on kümne mängu järel kuival, naiskond kaotas 0:16

Ühendnaiskonnal on viie mänguga üks viigipunkt, mis annab kaheksa tiimi seas seitsmenda koha. Kui ise on löödud kaks väravat, siis enda võrgust on nopitud 41 palli. Naiste kõrgliigas on ainsana kuival Põlva Lootos, kellega pärnakad lähevad järgmises voorus vastamisi.