Andrei Korobeinik ⟩ Plaanitud automaks lööb maal elavaid inimesi

Üks vastuolulisemaid ettepanekuid on automaks, mille abil loodab uus valitsus koguda 120 miljonit eurot aastas. See summa on suur vaid esmapilgul – ainuüksi Reformierakonna pakutud tulumaksureformi iga-aastane hind on kolm korda suurem –, kuid siiski tähendab see keskmiselt 141 eurot maksu ühe auto kohta aastas.

Keskmise Eesti auto vanus on 13 aastat ja vanemate autode CO 2 emissiooni näitajad on väga suured. See tähendab, et uute, säästlikumate autode omanikud pääsevad suure automaksu maksmisest, kuid vaesemad inimesed, kelle kasutuses on vanad amortiseerunud autod, peavad tulevikus maksma meeletuid summasid. Näiteks võib põllumehe n-ö kastiauto automaks olla tuhat eurot aastas, mis on tõsine probleem mitmest vaatenurgast.