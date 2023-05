Sõudjad tulid MK-etapil neljandaks: Oleme maailma tipust kümne sekundi kaugusel

Pärnaka sõnutsi oli avaetapp olulise tähtsusega. “Kahtlemata andsid need sõidud enesekindlust ja nüüd teame, et oleme maailma tipust kümne sekundi kaugusel,” nägi Poolak potentsiaali paremaks saada ja juba järgmisel mõõduvõtul end taas tõestada. “Kolme nädala pärast on kavas Euroopa meistrivõistlused, kus saame rohkemate tiimidega paadi joonele panna.”

“Avasõit oli konarlik, sest me ei leidnud ühist tõmmet,” võttis Koppel esimese võistluspingutuse kokku. “Vahesõidus suutsime juba paremini, ent see, et finaalist välja jäime, on veidi hingel.”