Kristjan Suurekivi ⟩ Naastrehvide kasutusreeglid on ajale jalgu jäänud

Seadused määravad, et naastrehve tohib kasutada 15. oktoobrist 31. märtsini, ja määrused sätestavad, et talviste ilmadega tohib naastrehvidega sõita veel aprilli lõpuni. Seega jäetakse risk täielikult juhtide õlule – nemad on need, kes peavad välja mõtlema, kas teeolud on küllalt talvised, et jätkuvalt naastrehve kasutada. Kui nemad nii arvavad, kuid politsei sellega ei nõustu, lasub vastutus neil.