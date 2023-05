Linnaorkester paneb hooajale punkti suurejoonelise lõppkontserdiga

Siia on mahtunud rida esmaettekandeid, nagu noore helilooja Alisson Kruusmaa akordionikontsert solisti Momir Novakoviciga Tallinna akordionifestivalil, Tõnis Kaumanni muusika esitus filmile “Nosferatu” PÖFFi raames Kumus ja Pärnu kontserdimajas, omaaegse Pärnu muusikajuhi, organisti ja helilooja Max Petersi “Albumblatt” ettekanne, mille orkestreeris Andrus Rannaääre, ja peagi hooaja lõppkontserdil kõlav Rasmus Puuri oboekontsert solist Kalev Kuljusega.

Koos Poola ühe omapärasema muusiku, pianisti ja dirigendi Marcin Maseckiga astus linnaorkester üles Pärnu kontserdimaja sünnipäevakontserdil, RAMiga tähistasid pärnakad Suurbritannia helilooja Gavin Bryarsi 80. sünnipäeva, Duo Ruuduga Eesti Vabariigi aastapäeva, Pärnumaalt võrsunud solistide ja bändidega Pärnu päeva esimest korda toimunud levimuusikapäeva nime all.

29. hooaja lõppkontserdil neljapäeva õhtul kannab orkester Pärnu kontserdimajas ette Rudolf Tobiase avamängu “Julius Caesar” (1896), mis Eesti muusikas on esimene sümfooniline avamäng. Esiettekandele tuleb Rasmus Puuri oboekontsert. Teos on kirjutatud, pidades silmas spetsiaalselt Kalev Kuljust, kes on rahvusvaheliselt meie üks tuntumaid instrumentaliste. Hooaja lõpetab pidulikult Schumanni “Kevadsümfoonia”.