Kadri Simson ⟩ Eesti, Ukraina ja Euroopa – tagasivaade keerulisele energia-aastale

Sõda oli taas jõudnud Euroopa pinnale, meie vahetusse lähedusse, naabrite koduõuele. Enamgi: ajapikku sai üha selgemaks, et sõda oli jõudnud ka meie energiaturule, millega Venemaa asus juba enne sõja algust manipuleerima. Aastakümnete jooksul tekkinud olukord, kus paljud liikmesriigid sõltusid liigselt Venemaa fossiilsetest kütustest, pani meid silmitsi seisma kahe probleemiga: kuidas aidata Ukrainal võita sõda ja samal ajal tagada ELi varustuskindlus ja energiajulgeolek. Oli selge, et ees ootas keeruline talv.

Vaadates aastale tagasi, saame julgelt väita, et saime hästi hakkama. Oleme edukalt seljatanud talve, mida paljud pidasid võimatuks missiooniks. Nihe Euroopa energiasüsteemis on olnud tähelepanuväärne. Kokkuvõtlikult: me asendasime aastaga kaks kolmandikku varem Euroopasse imporditud Vene gaasist.