Irina Talviste ⟩ Pärnus oodatakse kõiki uuendusmeelseid ettevõtjaid

Mõnikord tundub, et pärnakatele meeldivad ainult tuntud, endale juba nime teinud ettevõtjad. See pärsib nende arengut ega lase uutel tegijatel ägedate ideedega välja tulla. Linnavalitsus ei saa kedagi üksnes nime pärast eelistada, oluline on linnaruum ja selles pakutava kvaliteet.