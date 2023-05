Video ja galerii ⟩ Vändra kiriku renoveeritud orelist kupatati hiired välja

Hiired kupatati välja ning 1889. aastast pärinevale autentsele pillile kleebiti külge Lüdigi nimega silt, märkimaks, et oma elu teises pooles Vändras elanud helilooja, organist ja muusikaelu edendaja Mihkel Lüdigki on sellel sagedasti mänginud. Lüdig elas kirikule üsna lähedal ja palus, et ta ka maetaks kirikule hästi lähedale, et nautida sealt tulevaid orelihelisid.









Kuigi Põhja-Pärnumaa valla kaks orelit on pea ühesuurused ja vanusevahe on vaid kuus aastat, on need kõlaliselt täiesti erinevad.



Vändra pilli on ehitanud Wilhelm Müllverstedt, kes rahvuselt sakslasena töötas põhiliselt Lõuna-Eesti kirikute juures. Siinsed meistrid olid veidi konservatiivsemad ja sellest lähtuvalt kõlab Vändra orel klassitsistlikult, ehk isegi veidi hilisbarokselt.



Pärnu-Jaagupi oreli on ehitanud Hermann Walcker, kes töötas maailmakuulsa orelifirma E. F. Walckeri Riia filiaalis, ning seetõttu on orel märksa moodsam ja ajastul üldlevinud romantilise kõlaga, nagu märkis orelite häälestaja ja restauraator.



Mõlemal Põhja-Pärnumaa valla orelil on kirikutes kogu aja vähem või rohkem mängitud.



Pärnu-Jaagupi orelil on Tint viimasel ajal pea igal aastal veidi parandustöid teinud. Vändra alevist on ta enda sõnutsi Pärnus käies ikka mööda sõitnud ja polnud siinset orelit oma silmaga varem näinud. Vändra orel oli tehniliselt mängitav, aga hullupööra häälest ära. Vilestikku parandades ja sodist puhastades püüdis ta seda intoneerida ja vanaaegsele instrumendile algset kõlavärvi anda. Puudujääke on aga veel ja selle tööga tuleb Tindi väitel edasi minna.



“Mis peab Vändra oreli kiituseks ütlema, see on täiesti originaalsena säilinud. Seda ei ole ümber ehitatud ja midagi võõrast siia lisatud ei ole, kõik on samast aastast (1889),” märkis Tint.



Uibo tõi esile, et maailmas kaht ühtemoodi orelit ei ole, aga suurt osa sellele instrumendile kirjutatud repertuaarist annab Vändra orelilgi edukalt mängida. “Müllverstedt on mitmel pool Eestis ehitanud veel pille ja need on kõik heas seisukorras,” kiitis ta omaaegset meistrit.