VIDEO ⟩ Maailma kiireim naine mudib YouTube’is suunda

Eesti sportlastest on kõige aktiivsem suunamudija vast suusataja Martin Himma, kel on YouTube’is ligemale 3500 jälgijat. Jetimaailmas on säärane nišš täitmata. Üprausi sõnutsi on see kasvav suundumus, et sportlased oma elu sotsiaalmeedias avavad – kõige tähtsam on olla aus.