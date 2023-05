Galerii ⟩ Kuhu Pärnus sööma minna? Uksed avab menüüta restoran

Teenindusjuht Keijo Greim (paremal) söögikoomast: “Natuke seedid ja siis on ruumi veel. Olen ise selle tralli läbi teinud, mahub küll!”

Pärnus Hommiku tänaval aastaid tegutsenud pubi ruumides saab peagi keha kinnitada uudse lähenemisega restoranis Frida in the Citi. Koha omanik ja peakokk, Iisraelist pärit Oded Teper on kokana töötanud tosin aastat Austraaliaski. Esimeses päris oma restoranis plaanib ta pakkuda kulinaarset elamust ja vau-hetki.