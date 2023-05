Tuline vastasseis riigikogus jagab Pärnumaa esindajadki kahte leeri

Täna lahutas valitsus üleandmist ootava maksumuudatuste eelnõu neljaks, kuid plaanitavad maksutõusud jäävad samaks. Riigikogu esimees Lauri Hussar tõi esile, et opositsioon on alates esmaspäevast nõudnud maksusid puudutavate muudatuste menetlemist eraldi eelnõudena ja nüüd võetigi maksukobar lahti. Tänasel istungil õnnestus valitsuse esindajal viis valitsuse algatatud eelnõu riigikogule üle anda ja parlament võttis need menetlusse.