Video ⟩ Ott Raidmets oma rollist Melchiori-filmis: See oli tegelikult kohati päris jube, aga põnev

Tubli ja töökas Isak on eraelus häbelikult kohmetu, nii et piigadel ei jagu kogelevale kaupmehesellile ainsatki lootustandvat pilku. Ott Raidmetsal tuli Isakit mängides ära õppida nii kogelemine, hoida käes keskaegset relva – ambu kui teha poolkaskadööritööd.

“Tegin ikka päris palju tööd selle nimel, et kogelemine mõjuks filmis usutavalt. Tunnen, et see on väga libe jää,” tõdes näitleja. “Võib juhtuda, et muudad selle kokutamise kas kuidagi karikatuurseks või ülepakutuks, ja filmis peab niikuinii näitlejal tõetunne ja usutavus eriti säilima. Selles mõttes olin enne võtteid päris närvis, kuidas see mul välja tuleb, aga üldiselt oli hästi põnev ja intrigeeriv seda teha.”