Koidula muuseum pühendab nädala papa Jannsenile

Teisipäeval on linnarahvas oodatud tseremooniale muuseumi aeda, et istutada mulda Koidula roos ja pärjata tänavune Jannseni preemia laureaat, kauane ja pühendunud pedagoog Riina Müürsepp. Kevadist aiapidu ilmestavad muusikalised etteasted, sealhulgas Pärnu kammerkoor Elo Kesküla juhatusel.

“Õdede kirjavahetus on vaid osa Eesti kultuuriloolises arhiivis säilitatavast Koidula mahukast kirjavahetuse pärandist, kus on kokku 400 kirja. Kahjuks on see säilinud lünklikult ega moodusta, erinevalt Kreutzwaldi ja Almbergiga peetust, terviklikku dialoogi. Loomult perekondlikud, igapäevaelu käsitlevad kirjad on aga ajastu mentaliteedi, olustiku ja Koidula isiksuse mõistmiseks-mõtestamiseks jätkuvalt kõnekad,” leiab näituse koostaja Kristiina Vunk.