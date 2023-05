Pärnumaale jõudis kolm uut digiraadiojaama

Tema jutu järgi on Eestis tänaseks 35 raadiojaama ja neist suurema osa levi üsna katkendlik. “Digiraadioga on esimest korda võimalik ehitada selline võrk, mis katab kogu Eesti koos kõigi raadiojaamadega ja leviaugud kaovad,” lisas Rosimannus.

Digiraadio kuulamiseks on vaja DAB+ signaali vastuvõtjat, mis on olemas paljudes uuemates autodes, sest Euroopa Liit on teinud selle uute autode tootjatele kohustuslikuks lisaks. Samuti on eri hinnaklassiga DAB+ raadiod on müügil tehnikakauplustes ja internetipoodides.