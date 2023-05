Fotod ⟩ Politsei ja vabatahtlikud otsivad kadunud Mduduzit päratult ränkraskelt maastikult

Engel-Lepp kiidab ja nimetab politsei väga headeks koostööpartneriteks vabatahtlikke OPEROGist, kes tulid neile appi juba esmaspäeva õhtul. Kohe pärast seda, kui politseile oli teatatud Mduduzi kadumisest.



OPEROGi vabatahtlik Annely Kauril on Nurmsi kandis Mduduzit otsinud esmaspäeva õhtust alates iga päev. “Esimesel ööl sõitsime metsateedel hästi aeglaselt, vilistasime ja hüüdsime, vilgutasime tuledega,” meenutab Kauril, kelle õlul on vabatahtlike töö koordineerimine otsingustaabis.

Igal otsingupäeval on OPEROGi inimesi väljas olnud kümmekond, peale selle juhivad nad appi tulnud kohalikke. “Kammime ahelikus, metsatukk metsatuka haaval, läbi. Vaatleme drooniga õhust ja patrullime ATV-ga metsateid. Kui pimedaks läheb, saadame metsateedele välja autopatrullid,” seletab Kauril, kelle päevad on veninud kaheni öösel, et hommikul kuuest ärgata.

Kauril teab, et muidu perega Inglismaal elav Mduduz veedab Nurmsi külas kolmandat suve ja jalgsi on ta käinud vaid kodu ja poe vahet. Seega pole mees siinse loodusega kuigi tuttav ega orienteeru maastikul hästi. Teada on seegi, et kindlasti oli ta viimati kodus esmaspäeva keskpäeval. Sama päeva õhtul olevat nähtud teda Nurmsi-Vatla teel kõndimas. Mis edasi juhtus, pole teada.

Mduduzi mobiiltelefoni aku on tühi ja positsioneerida teda ei saa.



Vatla mõisa ees on politsei staap. Foto: Mailiis Ollino

Kaurili hinnangul mees enam maastikul ilmselt ise ei liigu. Otsinguala on tohutu, mistõttu on appi vaja veel vabatahtlikke, et võimalikult suur ala läbi kammida. Täna õhtul liigutakse mehe kodu poolt suunaga Lõunassoo suunas. Otsitakse pimeda saabumiseni.

Kaurili lapsel on täna sünnipäev. "Nukrasti kukkus välja küll,” ohkab naine, kuid peab lapse tähtpäevast olulisemaks inimese elu päästmist. “Oleme sellel lainel, et täna veel on lootust. Hommikul leiti jälg, millest ei saa aru, kas selle jättis libisenud loom või inimene. Seal on praegu politsei koeraga ja meie droon. Kui koer ära tuleb, siis läheb meie ahelik peale.”