Taskuhääling ⟩ Pärnus avatakse peagi uudne rannaala Düün. Mis see on?

Soojad kevadilmad on jõudnud kohale ja kaugel see suvigi enam. Rannaski võib näha usinaid ehitustöid ja juuni keskpaigaks valmib seniste just rannaspordiks mõeldud väljakute asemele täiesti uudne rannaala nimega Düün, kus spordi kõrval mitmesugust meelelahutustki pakutakse.