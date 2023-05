Täiuslik emadepäevakink

Tähtpäevadele, eriti oma sünnipäevale, olen viimased viis aastat mõelnud õudusega: jälle peab nuputama hakkama, mida süüa teha, millal koristama hakata, et koer ei jõuaks kõike ära mäkerdada, mida ise külakostiks viia või kuidas teha lähedastele viisakalt selgeks, et mina kohe kindlasti pole see inimene, kellele üllatuskingitusi tuua.

Üleüldse muretsen ma vahetpidamata: ükskord lihtsalt hakkasin pihta ja lõppu ei tulegi. On see naiste värk või käib emadusega paratamatult käsikäes? Teinekord, kui pea õhtu lõpuks patja puutub, on aju mõttemaratonist küps mis küps. Aga ka siis on vaja peast läbi lasta homsed plaanid: kuhu kindlasti jõudma peab ja millest annab viilida? Mida hommikusöögiks teha? Kui meriinokombe homseks ikkagi ära ei kuiva, mida siis selle asemel lapsele mänguväljakule selga panna? Mis tegemisi ma olen juba piinlikult kaua edasi lükanud ja millega võiks veel natuke venitada? Kas telefoniarve ikka sai makstud või kustutasin meilile laekunud arve meeltesegaduses enne ära?