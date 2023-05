GALERII JA REPORTAAŽ ⟩ Pool maad punases ehk Kuidas Sauga kevadjooksust kujunes ilusa ilmaga raske suvejooks

“Sauga alevik vajaks spordivõtmes kaardile toomist – praegu on ju kõik Pärnu küljes. Kuidas me saaksime kohalikku spordielu arendada, kui siin ei toimu midagi?” arutles Mäe, kelle sõnutsi on ürituste korraldamine tema elustiil, ehkki põhitöö sotsiaalvallas. “Jooksudega saan end põhitööst välja lülitada. Olen olnud 20aastat jooksuradadel ja niisama kaua ka korraldada aidanud – mul on, mida edasi anda ja mulle ei meeldi asju põlve otsas teha. Tänagi saime paremini tehtud, kui põlve otsas. Miljoneid ei teeni, aga see pole ka miinusprojekt – see on oluline. Kui maksad juba peale, siis on asjad kehvasti.”