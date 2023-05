Kolme riigi noored purjetajad võistlevad Pärnu lahel

Klassis Zoom8 on avapäeva järel kahe sõiduvõiduga kindel liider Pärnu jahtklubi purjespordikooli õpilane Laura Marii Taggu, talle järgnevad pealinna piiga Ann Carolin Vürst ja Joosep Ilnas Tilgu sadama jahtklubist. Luise-Riin Liiber asub kaheksandal kohal.

ILCA 6 paatide konkurentsis juhib regatti Tallinna neiu Romi Safin, talle hingavad kuklasse pärnakad Andrias Sepp ja Karel Ratnik ning Kevin Aus hoiab viiendat kohta. ILCA 4 klassis hoiab liidrikohta lätlane Julijs Kaugars, teisel kohal asub Vlad Miroshnychenko Ukrainast ja kolmas on liidri kaasmaalane Valts Gustavs Melbardis. Esikolmikule järgnevad kodulahel seilavad Karl Oskar Vare ja Liise Väliste.

“Kaks üldist valestarti venitasid Optimistide teise sõidu algust nii palju, et pärastlõunal puhunud mõnus tuul vaikis õhtuks sootuks ja kõige nooremad merekarud pidid avapäeval rahulduma ühe sõiduga,“ selgitas Pärnu jahtklubi tegevjuht Raiko Lehtsalu, lisades, et nii täna kui homme on regati kavas kõigile klassidele kolm võistlussõitu.