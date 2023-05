Lissi sattus varjupaika omaniku haigestumise tõttu. Ta on harjunud elama tubases keskkonnas, peab lugu heast toidust, soovib olla inimese läheduses ja paidest ei väsi ära.

Kuigi vanust on Lissil umbes kümme aastat, on ta noore hinge ja iseloomult hea südamega kassiemand.

Lissi on varem söönud kõike head ja paremat, kuid see ei ole tema tervisele parim ja ta vajab kvaliteetset dieettoitu, et ohjeldada rasvumist.