Pärnus linastub koos aruteluga Levila dokumentaalfilm Rail Balticust

Nüüdseks on Leesment oma matkaga jõudnud Lätis Maszalacsasse ehk 80 kilomeetrit on veel jäänud Skulte jaamani, kuhu Läti poolel (elektri)raudtee veel säilinud on. “Mõne nädala eest tegin just täielikult võssa kasvanud 32kilomeetrist lõiku läbi Ruhja kandis, kust raudtee 1990ndate alguses lihtsalt ära varastati ja nii raudteeühendus Riiaga katkeski,” avaldas pärnakas.