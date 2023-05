Teavitus ⟩ Pärnu Postimehe paberleht ilmub suvel kolm korda nädalas

Miks me neid muutusi teeme? Me ei taha sel aastal paberlehe hinda enam tõsta. Samal ajal on paberlehe tootmise kulud kasvanud: poolteise aasta jooksul on paber kallinenud 100 protsenti ja kojukanne 40 protsenti. Meil tuli valida: uus hinnatõus või kärpimine. Otsustasime viimase kasuks.

Kas kõik see tähendab, et paberleht kaob? Ilmselt kunagi see juhtub, kuid mitte praegu. Me näeme paberlehe ja veebiväljaande lugejate arvudest selgesti, et inimeste uudiste tarbimise harjumused muutuvad. Ometi ei toimu see nii kiiresti, kui varem ennustatud. Eestikeelsed paberlehed on ilmunud üle 200 aasta ja kestavad veel.