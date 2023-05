Kummastav on mõelda, et meie, pärnakate elukorralduse suhtes saab sõna sekka öelda mees, kes ei suuda enda rahaasju sedavõrd korras hoida, et oma lastele elatist maksta. Seda juba aastaid. Kohuski soovitas tal linna arenguga tegelemise asemel palgatööle minna.