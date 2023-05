Tiim Go Fit

Foto: Tiim Go Fit

Kui Pärnu Tiim Go Fiti klubi sportlane Christina Luhamets astus oma elu esimesel fitnessivõistlusel lavale alles selle aasta aprillis suvepealinna algajate mõõduvõtul ja saavutas neljanda koha, on 39aastast atleeti nüüd, kuu hiljem edu saatnud juba rahvusvahelisel areenil.