SUUR PILDIGALERII ⟩ Kuu parim jalgpallur riisus koore suurel Jõulumäe kettagolfiturniirilgi

Võistluste direktor Jako Känd kinnitas, et Jõulumäele kogunes Eesti koorekiht. Eriti valmistas korraldajale rõõmu, et võistlustules oli erakordselt palju naisi (48). “Tase on läinud nii ühtlaseks, et jube. Ehkki Villota tõmbas kõigile kindlalt teki peale, käis tihe andmine nii meeste, naiste kui üle 40aastaste konkurentsis,” rääkis Känd.